Rune, sei sempre tu: il gesto di frustrazione beccato dalle telecamere

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Clamoroso all'Australian Open: il numero otto al mondo Holger Rune è stato eliminato al secondo turno dal francese Arthur Cazaux. Il danese, dopo aver perso il primo set al tiebreak, ha sfogato tutta la propria frustrazione durante un cambio campo prendendosela con il microfono posizionato dietro la sedia dell'arbitro Marijana Veljovic. Colto in flagrante, è stato richiamato e sanzionato. Alla fine l'incontro e ripreso e dopo una lunga battaglia durata 3 ore e 23 minuti Rune si è dovuto arrendere al numero 122 al mondo. Il danese, però, ha rischiato di non rientrare nemmeno in campo e beccarsi una squalifica.