Cobolli, niente impresa bis agli Australian Open: vince De Minaur

Cobolli eliminato, l'avversario di De Minaur

Finisce al terzo turno l'avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open 2024, il primo Slam stagionale. Il tennista romano, partito dalle qualificazioni, era stato protagonista di un'autentica impresa al secondo turno contro Kotov, ma non è riuscito a concedere il bis. Dopo aver dedicato la vittoria a Daniele De Rossi, neo allenatore della Roma, Cobolli si è ritrovato contro l'idolo di casa Alex De Minaur, che aveva già eliminato un altro italiano al secondo turno, Matteo Arnaldi. Il numero 10 Atp non ha lasciato scampo al tennista azzurro (numero 100 Atp), liquindandolo in due ore e sette minuti di gioco: 6-3 6-3 6-1 il punteggio finale. Ora per De Minaur ci sarà uno tra Korda e Rublev per un posto ai quarti di finale. Per Cobolli, alle prese nel finale del match anche con un dolore alla coscia destra, i complimenti dell'australiano: "È un ottimo giocatore, ha disputato una grande partita confermando quanto di buono aveva fatto fin qui nei match precedenti. Gli auguro tutto il meglio".