Djokovic vola agli ottavi degli Australian Open: Etcheverry ko

Novak Djokovic approda agli ottavi degli Australian Open. Nel primo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Melbourne Park, il serbo si è imposto per 6-3 6-3 7-6(2) sull'argentino Tomas Martin Etcheverry, 30esima testa di serie, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Djokovic è riuscito per la prima volta in questa edizione del torneo a vincere tre set a zero, dopo la grande fatica al debutto contro Prizmic e la vittoria al quarto set contro Popyrin.