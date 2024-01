È Sinner dominator: ormai piace anche davanti alle telecamere

Sei zero, sei uno, sei tre. Esistono altre parole per dirlo? Mettiamola così: in termini tennistici, ragionevolmente tecnici, sempre con la dovuta attenzione alla questione mentale, che come dice Sinner è imprescindibile, un punteggio di questo tipo potrebbe bellamente rientrare in una casistica da torneo sociale al circolo vicino casa. Quella cosiddetta del “guardala ora che poi non la vedi più!”. La pallina, s’intende. «Bimbo, la vedi questa palla? Ecco, guardala bene perché per il resto del match non te la faccio più vedere». Frase da favoriti sboroni, si dirà, per una lista di esempi però, quanto mai lunga e certificata. Altrimenti, tocca fare ricorso al Pennetta-Treccani , vocabolario tecnico gergale del nostro sport. Nei panni della redattrice, Flavia ha fatto storia, con un linguaggio fecondo di trovate e facondo per la facilità con cui le esprime. In questo caso, la traduzione tecnica di un simile punteggio, si spinge più dentro ai massimi sistemi della sfida, e suona così: «D’un tratto Sinner gli ha tirato una caldaia e poi uno scaldabagno, che quello ci ha rifatto nuovo l’impianto dell’acqua calda». Mancano le catenate di Bolelli («L’ha preso a catenate») e direi che il quadro è esaustivo.

Sinner, un ciclone agli Australian Open: travolto Baez. Chi sfida agli ottavi

Altro da aggiungere non c’è, fatta salva la facilità estrema con cui Jannik si è arrampicato agli ottavi di questo Slam d’inizio stagione. Non ha perso un set, due match sui tre disputati li ha vinti a mani basse, e per l’undicesima volta ha varcato la linea che separa la prima dalla seconda settimana del torneo, secondo dopo Pietrangeli, ma primo (davanti a Berrettini, che di Slam ne ha giocati meno) per l’Era Open. Sebastian Baez, che non è l’ultimo arrivato, e vale il numero 26 della sua attuale classifica, è durato un’ora e 52 minuti. Molto bene Jannik nei turni di risposta, con il 54 per cento dei punti a proprio favore. Benissimo sui colpi vincenti, 47 in totale. Otto ace, nessun doppio fallo, 207 orari la velocità di punta del servizio. Si erano incontrati una volta e l’argentino gli aveva ghermito un set prima di finire battuto (a Shanghai lo scorso ottobre), ieri Sinner lo attendeva al varco. La sua capacità di fare tesoro dei match precedenti, lo studio che c’è sulle cause delle defaillance, anche momentanee, si rivela sempre più una corazza in grado di proteggerlo e di disporlo nelle migliori condizioni d’animo per evitare nuovi errori. Il tracciato tattico del match con cui scende in campo, frutto dell’ottima convivenza che si è creata tra tutti i membri del suo team, si rivela sempre approfondito, al punto che Sinner sembra avere già pronte tutte le risposte utili a vanificare le trame offensive degli avversari. «È un buon momento, avverto grande fiducia nelle mie possibilità. Sono tranquillo e rilassato. Credo di aver fatto bene a non concedermi vacanze troppo lunghe, volevo che il buon feeling con il mio gioco, quello degli ultimi mesi dell’anno scorso, non andasse disperso».

Sinner maturo

Ormai è ben disposto e maturo, Jannik, anche sul fronte della comunicazione. Sorridente nelle interviste sul campo, pronto alla battuta, ora sul suo fisico, ora sulla racchetta magica che gli dà una forza sovrumana. Merito di coach Cahill, a quanto dice Sinner. «Simone Vagnozzi si occupa più della parte tecnica e tattica dei match, Darren Cahill più di quella emotiva. Funziona bene, fra i due c’è grande intesa. Le scelte le prendiamo assieme, sempre. E c’è spazio per qualche siparietto divertente. Ridere fa bene, no?».

Con questi presupposti, Sinner è pronto per le giornate più calde del torneo, quelle che decideranno il nome dei finalisti. Di buono c’è che fin qui Semola ha speso la metà degli altri, la riserva di energia dovrebbe risultare ancora intatta. Djokovic lancia messaggi, ma non penso che Sinner ne sia così preoccupato. «Sto ritrovando i colpi, la corsa, la forma fisica. Non sono ancora al massimo ma sento di aver imboccato la strada giusta», fa sapere il Djoker. Ma a Sinner cambia poco. L’obiettivo è la semifinale, che vedrà di nuovo di fronte i due, il quarto confronto (il quinto, con il doppio di Davis) in pochi mesi. E lui si aspetta di trovarsi di fronte un Djoker a pieni giri.

Anche i prossimi ostacoli hanno preso forma, o meglio, hanno un nome e un cognome. Negli ottavi Karen Khachanov, poi il vincente della sfida tra De Minaur e Rublev. Visti i precedenti, il più pericoloso appare proprio Khachanov. Sinner è avanti 2-1, ma non si incontrano dal 2021, anno che vide il nostro ottenere due vittorie sul russo, con punteggi però sempre molto sofferti. «È un giocatore che cerca il ritmo dei colpi, un po’ come me, e quando lo trova crea sempre problemi. Non ci affrontiamo da quasi due anni ormai, lui è tornato decisamente competitivo dopo un periodo meno felice. Mi aspetto uno scontro duro, complicato. È migliorato molto, anche nel servizio».

Vedremo volare scaldabagni anche stavolta. Ma Jannik sa bene che non si può pensare solo tennis: «Quando finisco cerco di staccare un po’ la spina è importate non pensare sempre al tennis. Quando faccio i massaggi con Giacomo, il mio fisio, guardiamo insieme una serie tv, a volte gioco al computer con i miei amici. Ogni giorno faccio qualcosa di diverso per staccare un po’ la testa dal tennis»