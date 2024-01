Paolini batte Blinkova: è agli ottavi degli Australian Open. Alcaraz ok

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open, primo Slam della stagione. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 31 della classifica Wta e 26ª testa di serie, vola agli ottavi grazie al successo sulla russa Anna Blinkova ottenuto in due set, 7-6 6-4. L'azzurra, ora, sfiderà un'altra sovietica, Anna Kalinskaja, vittoriosa in rimonta sulla statunitense Stephens (6-7 6-1 6-4). Un solo precedente tra le due, nel 2021 a Portoroz (Slovenia), con successo dell'italiana 6-3 6-2. Nel tabellone femminile da segnalare il successo in tre set dell'ucraina Yastremska sull'americana Navarro e il 6-1 7-5 della Azarenka su Ostapenko. I "derby" francesi e cinesi vanno invece a Zheng e Dodin.