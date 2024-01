Sinner-Khachanov, l'orario fa sorridere Jannik e l'Italia: dove vederla in tv

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner torna in campo per il 4° turno (ottavi di finale) degli Australian Open 2024. Il tennista altoatesino affronterà il russo numero 15 del mondo Karen Khachanov nonché semifinalista della scorsa edizione. Dopo tre incontri vinti sul velluto (0 set persi e quello con il minor minutaggio in campo) per Jannik arriva la prima prova del fuoco nello slam australiano, lo stesso tennista ha dichiarato: "Sarà una partita tosta. Lui si esalta sempre negli Slam, e ogni volta che ci siamo affrontati sono sempre stati match lunghi e spesso conclusi con tie break. Abbiamo uno stile di gioco simile, ci piace giocare di ritmo e anche fisicamente siamo giocatori che si muovono e coprono bene il campo. Lui comunque è migliorato moltissimo, anche al servizio ha fatto dei passi avanti. Sarà un match complicato ma è per questo motivo che ci alleniamo, turno dopo turno il livello salirà e si farà sempre più difficile".