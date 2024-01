Fabbiano: “Sinner predestinato. Può vincere già a Melbourne, poi tanti Slam”

MILANO - Ora c’è la famiglia. C’è suo figlio Leonardo di un anno e mezzo. Poi il tennis. «Non c’è più l’adrenalina che avevo prima di scendere in campo». Le priorità per Thomas Fabbiano sono cambiate. L’ex n. 70 Atp, all'inizio di una nuova carriera da allenatore, ha detto basta. Una scelta presa qualche mese fa, di cui non si è pentito. «Avrei avuto ancora qualcosa da dare - racconta al lancio italiano della nuova collezione di Le Coq Sportif all'Aspria Harbour Club di Milano - ma iniziava a costarmi sempre più fatica superare i miei limiti sotto l’aspetto mentale e fisico. Oggi le nuove leve ti sbranano se non sei al loro livello…».