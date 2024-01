Volandri, Sinner ed eroi Coppa Davis al Quirinale da Mattarella: data ufficiale

L'Italia che ha trionfato in Coppa Davis sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo primo febbraio alle ore 16. L'incontro era stato inizialmente annunciato per il 21 dicembre, subito dopo il trionfo a Malaga con cui gli azzurri hanno riportato in Italia il trofeo più iconico del tennis 47 anni dopo il primo successo del 1976 a Santiago del Cile, ma era slittato per i precedenti impegni dei giocatori chiamati a preparare l'inizio della stagione 2024.