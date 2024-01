“Fai il vaccino!”, Djokovic deriso in Australia: la replica è una sentenza

Novak Djokovic ha avuto ancora un altro scontro con il pubblico di Melbourne agli Australian Open , in modo particolare con un disturbatore che ha invitato il tennista serbo a vaccinarsi. E proprio a causa del mancato vaccino anti-Covid a Djokovic fu vietato l'ingresso in Australia nel 2021, negandogli così la partecipazione al torneo. Durante la gara contro Etcheverry , il serbo stava servendo il match point della sfida quando qualcuno dal pubblico ha deciso di urlare contro di lui la frase "Vaccinati, amico!". Nole lo ha sfidato con lo sguardo mantenendo la calma, prima di servire un ace per suggellare la vittoria in tre set sull'argentino e avanzare così agli ottavi di finale.

La reazione di Djokovic

Il tutto è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla sfida contro Popyrin: anche lì Nole fu protagonista di un battibecco con il pubblico di casa. Dirigendosi verso il fondo del campo, il tennista serbo aveva alzato lo sguardo verso la folla iniziando una conversazione animata con il disturbatore: "Vieni a dirmelo in faccia". A fine match, Nole aveva dichiarato: "Non è l'atmosfera migliore in cui giocare, a dire il vero. La gente praticamente ha fatto rumore tra la prima e la seconda di servizio per tutta la partita. Quello che mi ha davvero frustrato è quando qualcuno mi ha preso in giro tra la folla. Gli ho detto di dirmelo in faccia ma in quel momento mancava il coraggio".