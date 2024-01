Mannarino travolto da Djokovic: la foto virale degli Australian Open 2024

Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (20 Atp) e ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne. Il serbo ha dominato l'incontro sin dai primi scambi, non lasciando scampo al francese. Ora affronterà lo statunitense Taylor Fritz, che a sorpresa ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas. “Mi auguro che vadano al quinto, giochino almeno 5/6 ore, possibilmente con tante interruzioni per pioggia!” aveva dichiarato in maniera scherzosa Nole nell’intervista post partita.