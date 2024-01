Sinner-Rublev, quando e dove vedere in tv i quarti degli Australian Open

Jannik Sinner continua a convincere agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 4 del mondo e del seeding, ha ottenuto la qualificazione per i quarti di finale battendo in tre set il temibile russo Karan Khachanov, numero 15 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Nei quarti Sinner affronterà l'altro russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, che ha vinto in cinque set contro l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4 6-7 6-7 6-3 6-0.