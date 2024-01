Rublev e la super sfida con Sinner ai quarti: “Credo di essere nei guai..."

MELBOURNE (Australia) - "Prima di tutto vorrei dire che Alex De Minaur ha fatto una partita fantastica. Due settimane fa aveva detto che gli sarebbe piaciuto vedere un match così speciale. Quando ero sotto 2-1 l'ho breakkato all'inizio del quarto game, poi lui mi ha recuperato. A quel punto ho detto 'No, non posso arrendermi, magari morirò sul campo, però devo dare tutto'. Ho messo in campo tutte le energie e alla fine sono riuscito a vincere". È l'analisi di Andrej Rublev, prossimo avversario nei quarti degli Australian Open di Jannik Sinner, dopo il successo negli ottavi contro il 24enne 'padrone di casa'.