Svitolina in lacrime, si ritira a Melbourne: "Come se mi avessero sparato"

Colpo di scena agli Australian Open dove, negli ottavi di finale, è terminata l'avventura di Elina Svitolina, costretta ad abbandonare il match contro Linda Noskova. Dopo aver eliminato nella fase precedente la svizzera Golubic per 2-0, la tennista ucraina era scesa in campo per affrontare la Noskova, reduce dall'impresa agli ottavi di finale contro la numero 1 Swiatek, che adesso se la vedrà ai quarti di finale contro l'altra ucraina Yastremska.