Alcaraz, svelato il segreto prima di ogni match a Melbourne: “La cosa giusta"

MELBOURNE (Australia) - Carlos Alcaraz prosegue la sua avventura a Melbourne. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, ha superato con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-0 il serbo, numero 60 nel ranking, Miomir Kecmanovic e per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale dell'Australian Open dove affronterà Alexander Zverev. Nell'intervista post-partita con Jim Courier lo spagnolo ha commentato così la vittoria odierna: "Ho fatto quasi tutto perfetto. A Miami 2022 la partita è stata molto serrata, di altissimo livello. Penso che anche oggi sia stata una buona partita. L'ho spinto al limite di ogni palla in ogni punto. Aveva giocato diverse partite in cinque set prima di questa, quindi probabilmente non era al 100% fisicamente. Su ogni palla mi sono mosso da un lato all'altro e sono stato in grado di ottenere le mie possibilità su ogni set. Penso che sia stato un gioco molto buono di me".