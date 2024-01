Immenso Sinner, oltre il dolore: schiantato Rublev in tre set, ora Djokovic

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: l’azzurro ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev (6-4, 7-6, 6-3) e vola in semifinale all’ Australian Open dove venerdì prossimo sfiderà il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic . Prima di lui (dal 2000 a oggi), all’Australian Open, primo Slam della stagione, solo cinque giocatori erano riusciti ad arrivare in semifinale senza perdere alcun set (15-0): Federer , Nadal , Nole, Murray e Berdych . Ora anche Jannik, sempre di più nella storia dello sport italiano e mondiale. E i record di Sinner non finiscono qui: è la prima volta che il 22enne accede alle semifinali del primo slam stagionale. Prima di lui, solo Matteo Berrettini nel 2022 era riuscito a raggiungere la top 4 a Melbourne. L'altoatesino ha conquistato anche la prima vittoria in carriera su un giocatore tra i top 5 al mondo in un torneo dello Slam e resta in corsa per provare a scalare ulteriormente la classifica mondiale del tennis: in questo torneo può ancora superare Medvedev e diventare il nuovo numero 3 . Per Rublev l'amarezza per quel secondo set perso al tie-break dopo essere stato in vantaggio per 5-1 e soprattutto per il decimo ko in altrettanti quarti di finale Slam giocatori in carriera. Un tabù che il russo sembra proprio non riuscire a sfatare.

È stato un match molto combattuto quello andato in scena alla Rod Laver Arena con l’azzurro che da subito ha imposto un ritmo molto alto, controllando la situazione e chiudendo il primo set per 6-4 (break nel quinto gioco). Molto più incerta la situazione nel secondo parziale con il duello che è rimasto sul filo dell’equilibrio fino al tie-break. Non solo però. Perché il campione azzurro, nella fase centrale del set, ha dovuto fare i conti con un piccolo problema fisico nella zona addominale ma poi il numero 4 del mondo ha reagito e ha portato la sfida sul 6-6. Quindi l’impresa nel momento decisivo: sotto 1-5 Jannik ha messo a referto sei punti fondamentali conquistando il secondo set e facendo perdere indirettamente il controllo al suo avversario . Sinner per tutta la partita ha avuto la forza di reagire nei momenti difficili (8 palle break concesse, zero quelle realizzate dal russo), aggrappandosi al servizio quando era davvero necessario: alla fine saranno 10 gli ace dell'azzurro, con il 64% di prime palle in campo.

Per il campione di San Candido è la seconda semifinale di uno Slam dopo quella centrata a Wimbledon l'anno scorso: in quella occasione fu proprio Djokovic a batterlo (6-3, 6-4, 7-6), ora l'azzurro spera ovviamente che l'esito possa essere diverso.

Sinner e il terzo set in controllo totale: Rublev ko

Rublev, poi, dopo essere andato sotto 2-0, ha passato qualche minuto molto difficile, non riuscendo a metabolizzare il modo in cui ha perso il secondo set con un vantaggio simile. Sinner, invece, è rimasto sempre con il focus sul match, non facendosi trasportare dalle emozioni. Nel terzo set ha gestito con grande pazienza la situazione realizzando il break nel sesto game (in totale sono 2 quelli messi a referto dall'azzurro). Quindi Jannik non si è più guardato indietro e ha chiuso il discorso sul 6-3, oltre l'una di mattina ora australiana (le 15 passate in Italia). Il match tra l'azzurro e il russo, infatti, è iniziato con un notevole ritardo a causa del prolungarsi delle partite in programma nella sessione diurna (quella tra Kostyuk e Gauff è finita al terzo set dopo oltre tre ore e anche quella tra Djokovic-Fritz è durata quasi 4 ore) previste tutte sullo stesso campo, la Rod Laver Arena.

In ogni caso ora Sinner potrà godere di un paio di giorni di riposo per poi affrontare la super sfida contro Djokovic al massimo delle energie. Servirà un’altra impresa clamorosa per volare in finale e continuare a fare la storia dello sport mondiale.