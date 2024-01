Sinner-Rublev in diretta: in palio c'è la semifinale, dove vederla in tv

Jannik Sinner vuole vincere ancora agli Australian Open e continuare il suo sogno verso la finale. L'azzurro dopo aver ottenuto quattro successi di fila nel primo Slam della stagione cerca un altro successo, questa volta contro il russo Andrey Rublev , numero 5 del mondo e del tabellone, per volare in semifinale e proseguire la sua cavalcata vincente. Non sarà però un compito facile per il campione di San Candido che nel prestigioso torneo in svolgimento a Melbourne ancora non ha perso un singolo set (12-0). Sinner sta certamente vivendo un momento di forma strabiliante ma al di là delle condizioni atletiche (chiaramente la preparazione curata e mirata, priva di tornei prima dello Slam in Australia, ha avuto un notevole peso specifico) a stupire è di sicuro la serenità con la quale è sceso in campo fino ad oggi.

Sinner-Rublev: il nuovo orario e il motivo del ritardo

La super sfida tra Sinner e Rublev era in programma alla Rod Laver Arena di Melbourne dopo il match dei quarti di finale femminile tra Krejcikovca e Sabalenka (che doveva iniziare alle 9 come prima partita della sessione notturna e che invece è cominciata alle 11.10) ma il prolungarsi della sfida tra Djokovic e Fritz (secondo match di quella diurna e terminato alle 10.28 con la vittoria del serbo), valido per il primo quarto del torneo maschile (Nole sfiderà Sinner o Rublev) ha di fatto posticipato l'inizio del duello tra l'azzurro e il russo che molto probabilmente prenderà il via verso le 12.30 ora italiana.

Quattro vittorie e 0 set persi. Come Sinner può diventare numero 3

L'azzurro sta dimostrando di avere quella calma necessaria per compiere grandi imprese: nei momenti di grande tensione riesce sempre a fare la scelta giusta e ovviamente l'obiettivo numero 1 per Sinner sarà quello di mantenere questa qualità anche nel match contro il campione russo. Nel corso del torneo Sinner fino a ora non ha incontrato alcuna difficoltà. I primi quattro match, infatti, sono scivolati via senza troppi problemi: Van de Zandschulp, De Jong, Baez e Khachanov sono gli avversari messi al tappeto dal tennista altoatesino che ora però dovrà alzare ulteriormente il suo livello per andare avanti e centrare la semifinale. Sinner punta al turno successivo non solo per continuare a inseguire il sogno Slam ma anche per cercare di migliorare la sua classifica mondiale: aritmeticamente parlando l'azzurro può diventare ancora numero 3 del mondo.