La frase su Sinner a Kyrgios e l'urlo italiano: Djokovic surreale, "ora popcorn"

Nervi tesi per Nole Djokovic sul finire del primo set nella sfida contro lo statunitense Fritz che ha sancito il passaggio del tennista serbo alle semifinali degli Australian Open . Djokovic ha regolato Fritz in quattro set (7-6 4-6 6-2 6-3) e ora affronterà il vincente della sfida tra Sinner e Rublev di scena alla Rod Laver Arena di Melbourne. Ma, oltre alla grande prestazione del numero 1 del ranking mondiale, è diventata virale anche l'ennesima sfuriata del tennista serbo, questa volta non verso il pubblico ma bensì contro il suo staff.

Djokovic perde la pazienza: cosa è successo

Sul finire del primo set, sul punteggio di 6-5 a favore di Fritz, Djokovic si è accomodato in panchina, chiedendo il supporto del suo staff per una cosa che non trovava nel borsone. In procinto di recuperare le forze e di rifocillarsi, il serbo non viene minimamente calcolato dal suoi collaboratori, nonostante i continui gesti per attirare verso di sè l'attenzione. Le telecamere continuano a riprendere la scena e Djokovic perde la pazienza: stupito dal fatto che nessuno lo calcoli, il serbo inizia a urlare, esclamando in italiano "Guardatemi". Al rientro in campo, Nole annulla due set-point a Fritz e vince un tie-break in modo straordinario.