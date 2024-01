Sinner infortunato? L'Italia trema: il gesto di dolore e paura contro Rublev

MELBOURNE (Australia) - In palio la semifinale degli Australian Open con Jannik Sinner in campo contro Andrey Rublev. L'altoatesino porta a casa il primo set sul 6-4, ma nel secondo è una smorfia a tenere con il fiato sospeso tutta Italia. Sul 3-2 Jannik ha accusato un problema fisico: prima un gesto di disappunto, poi un veloce massaggio all'addominale per cercare di alleviare il dolore. Staff dell'altoatesino spaventato dall'incubo di un infortunio, anche se dopo un paio di game Sinner è sembrato tornare alla normalità.

Il problema di Sinner contro Rublev

Lo spavento iniziale si attenua con l'azzurro che stringe i denti, continua a massaggiarsi l'addominale tentando anche un po' di stretching per sciogliersi definitivamente. Ritrova il ritmo giusto in campo e con colpi di grande livello il set scivola al tie-break con Sinner avanti di un set e voglioso di raggiungere Djokovic in semifinale per ripetere ancora una volta la sfida contro il numero uno del mondo.