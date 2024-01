Sinner come Berrettini agli Australian Open: il retroscena, "Dolore perché..."

Uno straordinario Jannik Sinner lascia la casella dei set persi immacolata, infila un altro 3-0 e superando Andrey Rublev conquista la semifinale degli Australian Open. L'altoatesino illumina la notte australiana contro il russo e nell'intervista post partita racconta: "È sempre difficile giocare contro di lui, abbiamo avuto tante sfide lottate in passato. Ho vinto in 3 set, ma avrei potuto perdere i primi 2. Sono stato bravo ad annullare in qualche modo le palle break che ho concesso, voglio ringraziare il pubblico per essere rimasto qui fino a quest'ora".