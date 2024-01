Alcaraz-Zverev, Australian Open: dove e quando vedere in tv

MELBOURNE (Australia) - Undicesima giornata dell'Australian Open con in scena i quarti di finale del lato destro del tabellone che si apriranno con Medvedev-Hurkacz e poi il big match tra il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz contro il tedesco numero 6 Alexander Zverev. Lo Spagnolo arriva all'appuntamento avendo perso un solo set (contro Sonego al 2° turno) mentre Zverev per due volte ha avuto bisogno del super tie-break al 5° set per piegare rispettivamente Klein al 2° turno e poi Norrie agli ottavi dopo 4 ore e 40 minuti di lotta. Malgrado la fatica Zvereve comunque arriva in fiducia alla sfida contro lo spagnolo: "Sto bene, sono al 100%, è ovvio che se giochi di meno ti senti più riposato ma sto bene, non come agli Us Open quando fisicamente mi sono sentito esausto. Penso inoltre che scendere in campo alle 7 della sera sulla Rod Laver Arena per affrontare il n.2 del mondo ti dia una bella spinta, e spero che si riveli un bel match".