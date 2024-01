Sinner stravolge anche Medvedev: “Ora non so più che fare”

Le parole di Medvedev su Djokovic-Sinner

E proprio sulla semifinale tra il serbo e l'italiano si è espresso Medvedev in conferenza stampa: "Il fatto è che Jannik sta giocando molto bene adesso, quindi se sono sincero al 100% e mi chiedete contro chi preferisco giocare in finale, con Novak che non ha mai perso qui o Jannik che non perde un set neanche quando è sotto 5-1 al tie break, non lo so. Non lo so davvero. Voglio che giochino 7 ore e mezza, che il tie break sia 30-28 al quinto set e poi magari vedremo se domenica saranno un po’ stanchi (ride). Sarà una bellissima partita e mi divertirò più che posso, se avrò tempo la guarderò. Hanno avuto una grande rivalità a fine stagione a Torino e in Coppa Davis, quindi ci divertiremo molto e vedremo chi vince" ha detto il numero 3 del mondo, che non sa scegliere, tra Djokovic e Sinner, chi affrontare in un'ipotetica finale agli Australian Open.