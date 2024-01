Alcaraz schiacciato da Zverev, sorpresa agli Australian Open!

Alexander Zverev vola in semifinale agli Australian Open . Il tennista tedesco, attualmente numero 6 del ranking mondiale, ha liquidato in quattro set Carlos Alcaraz in poco più di tre ore col punteggio di 6-1 6-3 6-7 6-4 dopo aver avuto la meglio contro Norrie nel turno precedente. La vittoria di Zverev va a completare così il quadro delle semifinale dove affronterà il russo Medvedev che, nell'incontro precedente, ha avuto la meglio sul polacco Hurkacz al termine di una lunghissima sfida durata cinque set con il risultato finale di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Nell'altra semfinale, il nostro Sinner sfiderà Djokovic per giocarsi l'accesso alla finalissima di Melbourne.

Zverev-Alcaraz, la cronaca

Un po' a sorpresa è stato un match apparentemente senza storia, con lo spagnolo, attualmente numero 2 del ranking mondiale, che è andato ko in quattro set. Primo set chiuso sul 6-1 in cui il tedesco ha rubato due servizi, così come nel secondo, terminato 6-3, quando sul 4-3 Alcaraz perde altri due servizi fondamentali. Nel terzo set cambia la musica: sul 5-2 per Zverev si accende lo spagnolo che ribalta la situazione e se lo porta a casa al tie-break. Tutto si decide nel quarto e ultimo set rimasto in equilibrio fino al 4-4: decisivo il servizio del 5-4 rubato dal tedesco che è valso la semifinale del torneo.