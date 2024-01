Sinner-Djokovic: l’orario ufficiale della semifinale, dove vederla in tv

MELBOURNE (Australia) - Sarà ancora Jannik Sinner contro Novak Djokovic, un altro capitolo della saga tra il numero 4 e il numero 1 del mondo che ha entusiasmato il finale del 2023 e che si ripresenta nella semifinale degli Australian Open. In palio la finale del primo Slam del 2024 con l'altoatesino che arriva a sfidare il campione serbo, dopo aver battuto Rublev ai quarti, forte della sua cavalcata in terra australiana nella quale non ha ancora concesso un set agli avversari. Ad attenderlo ci sarà un Nole in striscia positiva in quel di Melbourne da ben 33 match, l'ultima vittima è stato Taylor Fritz. Il nuovo capitolo della saga Sinner-Djokovic è pronto ad essere scritto, il verdetto dirà chi potrà giocarsi l'ultimo atto del torneo.