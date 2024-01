Bolelli e Vavassori vincono...Italia-Germania: è finale agli Australian Open!

Ora manca solo vincerlo, l'Australian Open, e Bolelli sa come si fa. In principio furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola: tre finali Slam dal 1955 al 1959, due perse - Roland Garros '55 e Wimbledon '56 - e una vinta, quella sulla terra di Parigi '59, contro, guardacaso, due australiani, Emerson e Fraser. Poi la storia scrive il nome del tennista di Bologna, allora in coppia con Fognini, che nel 2015 trionfa nell'Open d'Australia superando in fnale i francesi Herbert-Mahut. E oggi si scrive di nuovo un'altra pagina del tennis azzurro, stavolta insieme al torinese Vavassori.