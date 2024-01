Panatta schianta Alcaraz: “Ma gliene frega?" Poi il paragone con Sinner...

Sono giorni caldissimi per il tennis azzurro. Dopo l' impresa di Bolelli e Vavassori , che hanno conquistato la finale nel doppio, l'Italia si appresta a vivere una notte di passione per tifare Sinner , impegnato nella semifinale dell' Australian Open , primo Slam stagionale, contro il numero uno Novak Djokovic (appuntamento alle 4.30 italiane). Una supersfida che nell'ultimo periodo si ripete sempre più spesso e che è quasi diventato un appuntamento fisso nel calendario dei principali tornei del circuito.

"La Telefonata" tra Bertolucci e Panatta

Bertolucci e Panatta, protagonisti dell’ormai noto Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, nella puntata “La ribollita” hanno parlato dei doppisti italiani sottolineando l'importanza di avere una coppia collaudata ma rimarcando con fermezza che metterebbero in campo sempre Sinner, affiancandogli magari Sonego o Bolelli oppure, qualora fosse al top della forma, anche Fognini. "Magari è una buona notizia anche in chiave Coppa Davis – dice Bertolucci – anche se in questo momento la scelta da fare è sempre Sinner più un altro”.

