Australian Open, sarà Sabalenka-Zheng la finale femminile

MELBOURNE (Australia) - Aryna Sabalenka è il primo nome a comparire nella finale degli Australian Open. La tennista numero 2 del ranking Wta si è aggiudicata il match contro la statunitense Coco Gauff. Un incontro durato 44 minuti, che ha visto Sabalenka imporsi in due set con il punteggio complessivo di 7-6(2), 6-4. Era da Serena Williams (2016 e 2017) che una tennista non raggiungeva per due volte di fila la finale del Melbourne Park, ma l'ultima capace di ripetersi è stata un'altra bielorussa, Vika Azarenka, campionessa nel 2012 e nel 2013