Sinner, Goggia e le due cose: "Una gliela ruberei, l'altra ce l'ha più di me"

CORTINA - Sofia Goggia è impegnata nella discesa libera di Cortina, la sciatrice azzurra ha chiuso solo al 19° posto la prima prova (mercoledì), ad oltre due secondi e mezzo (+2.52) dalla capolista Laura Gauche , ma con un errore e senza spingere troppo. Con la seconda prova cancellata per vento Sofia e le altre azzurre torneranno in pista venerdì (ore 11) per la prima gara nel trittico di velocità previsto sull'Olympia delle Tofane, con doppia discesa e super-g domenicale.

Goggia, il tifo per Sinner

Nel mentre la sciatrice bergamasca ha trovato tempo per fare in bocca al lupo a Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, questo il messaggio di Sofia: "Un grandissimo e doveroso sin bocca al lupo a Jannik, un ragazzo che ci ha riavvicinati molto al tennis, stupisce molto la sua maturità agonistica nonostante la giovane, la compostezza e l'equilibrio mentale che riesce ad avere un analisi lucida di tutto in qualsiasi situazione si trovi, è un qualcosa che sicuramente gli ruberei. Io, 30 anni, sciatrice non ho ancora imparato a sciare come vorrei, ho visto che è andato a sciare tre giorni in vacanza e ha più parallelismo di me (ride, ndr), peso che sia una dote naturale mentre io ho il ginocchio ad x. Forza Jannik, tifiamo tutti per te!".