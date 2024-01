Sinner spaziale, Djokovic travolto 3-1! Ora una storica finale Australian Open

Non svegliateci, è tutto vero, è l’alba di una nuova era. Sinner travolge Djokovic 3-1 e vola in finale degli Australian Open , dove affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Medvedev e Zverev . Impeccabile, sontuoso, ogni aggettivo sarebbe superfluo per definire la nuova impresa di Jannik, che ha spazzato Nole in quasi tre ore e mezza di gioco con un netto 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Sinner diventa così il primo italiano a conquistare la finale degli Australian Open, il dato clamoroso è che Nole non perdeva a Melbourne da ben 2195 giorni.

Sinner commenta la sfida

"È stata una partita durissima. Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto - il commento a caldo di Sinner - Ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l'ora di giocare questa partita. Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita. Fa parte del mio processo di crescita. Giochiamo in modo simile, la risposta è il nostro punto forte. Cercavo di far partire lo scambio, non dico le tattiche perché ho la sensazione che faremo qualche altra partita contro”.

Sinner: “Posso ancora migliorare”

“Mi ero allenato con Djokovic quando avevo 17 anni, cercavo di imparare dai migliori. Mi aveva consigliato di essere imprevedibile, di migliorare il servizio ma ho la sensazione di poter migliorare ancora. Volevo essere preparato, dallo scorso anno la fiducia è altissima ed ero sicuro di poter giocare contro i migliori del mondo. Scenderò in campo con il sorriso e darò il massimo nella mia prima finale Slam. Zverev o Medvedev? La guarderò, mi piace guardare il tennis e la guarderò tranquillo. Sono 2 giocatori incredibili, sarà interessante. Vediamo chi affronterò domenica. La mia famiglia è a casa e starà a casa: saluto tutti i tifosi italiani, abbiamo anche la finale di doppio ed è bello essere ancora in corsa”.

I complimenti di Abodi

"Australian Open…che meraviglia Sinner". È il commento su X del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la vittoria in semifinale del tennista azzurro contro Djokovic in 4 set. Per Jannik ora la finale del primo slam stagionale in programma domenica a Melbourne.