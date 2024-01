Sinner, retroscena su Djokovic: “Ho imparato tutto da quella partita”

MELBOURNE (AUSTRALIA) - É un Jannik Sinner straordinario quello che batte 3-1 il numero uno al mondo Novak Djokovic e conquista la finale dell'Australian Open. È stata una notte di passione e un risveglio dolcissimo: "In Italia sono le 8.15, quindi: buongiorno a tutti! Non solo alla mia famiglia, ma a tutti i tifosi italiani. E adesso abbiamo anche Bolelli e Vavassori in finale di doppio, c'è tanta Italia a Melbourne, anche sugli spalti". Sprizza felicità da ogni poro il 22enne di San Candido che conquista così la sua prima finale in una Slam: "È stata una partita durissima, ho iniziato molto bene e per due set lui ha fatto degli errori, dando la sensazione di non stare bene. Io ho cercato di spingere, ho fallito di dritto un match point ma sono ripartito poi alla grande. Il risultato mi rende felice".