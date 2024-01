Djokovic, mani sulla testa: “Sotto shock. Sbaragliato totalmente da Sinner”

MELBOURNE (Australia) - Dopo 2195 giorni Novak Djokovic torna a perdere all'Australian Open. L'ultima volta fu nel 2018 per mano del coreano Chung Hyeon mentre questa volta è stato Jannik Sinner a fermare la corsa del serbo al suo 11° Australian Open e 25° Slam in carriera. Djokovic ha annullato un match-point a Sinner nel 3° set riaprendo la partita ma ha poi ceduto al 4° in un match che lo ha visto commettere 54 errori non forzati, queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono scioccato dal mio livello di gioco. Nei primi due set non ho praticamente fatto nulla. È uno dei peggiori match a livello Slam che ho giocato. Non è una sensazione molto piacevole giocare in questo modo. Ma allo stesso tempo, gli va riconosciuto il merito di aver fatto tutto meglio di me, in ogni aspetto del gioco. Mi ha completamente travolto, è in finale con merito”.