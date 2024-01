Anche Berrettini ha un messaggio per Sinner: cosa ha scritto a Jannik

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Stamane in Italia splende un sole particolare proveniente da Melbourne. Quel sole è Jannik Sinner, primo italiano a raggiungere la finale dell'Australian Open. In tantissimi hanno puntato la sveglia alle 4.30 di notte per seguire il 22enne di San Candido che ha regolato Novak Djokovic in quattro set (6-1 6-2 6-7 6-3) dopo 3 ore e 26 minuti di gioco. Un'impresa strepitosa quella firmata dall'altoatesino che non ha solo battuto il numero uno al mondo, ma anche il più vincente della storia a Melbourne (10 trionfi), interrompendo così una striscia di successi iniziata 2195 giorni fa (ultima sconfitta contro Chung nel 2018).