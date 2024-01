"È un lavoro che fa schifo": il siparietto Sinner-Cahill in conferenza stampa

"Com'è allenare Jannik? Fa schifo e non ci pagano abbastanza". È il commento divertito di Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner che in conferenza stampa ha preso parte a un siparietto con il finalista degli Australian Open. Il tennista italiano, reduce dal successo contro Novak Djokovic - sconfitto con il punteggio di 3 a 1 - affronterà in finale il russo Medvedev.