Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden: orario ufficiale finale, dove vederla in tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale di doppio agli Australian Open , diventando la terza coppia italiana della storia a giocare una finale Slam. I due azzurri affronteranno l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden . Comunque vada la finale, l'indiano Bopanna diventerà lunedì, a 43 anni, il più anziano numero 1 del mondo in doppio da quando esiste il ranking computerizzato. Per Bolelli, invece, è la seconda finale agli Australian Open dopo il titolo vinto in coppia con Fabio Fognini nove anni fa.

"Ci abbiamo creduto e fatto un grandissimo super tie-break. Siamo contenti, ora sabato c'è l'atto finale. Non è finita, faremo di tutto per vincere il trofeo. Per me questa finale la considero tra le giornate più belle delle carriera" ha dichiarato il doppista azzurro Bolelli. "Sono fortunato di avere accanto Simone, mi sta dando tanta fiducia. Ero ancora all'inizio della mia carriera quando vinse con Fabio il torneo, loro sono stati un punto di riferimento per la mia carriera. Ce la stiamo godendo. Tutto il lavoro sull'aspetto mentale sta dando i suoi frutti. E' uno dei giorni più belli della mia carriera, dedico questa vittoria a mio nonno e a mio zio che mi ha sempre seguito", ha aggiunto Vavassori.

Australian Open, dove vedere la finale Bolelli/Vavassori contro Bopanna/Ebden

L'incontro tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebdensi, finale di doppio degli Australian Open, si potrà seguire in diretta televisiva su Eurosport. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+. La partita è in programma dopo la finale femminile (che inizia alle 9.30) tra la campionessa in carica Aryna Sabalenka e la pretendente Qinwen Zheng e quindi potrebbe iniziare verso le 11.30/12.