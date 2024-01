Panatta: “Sinner ormai prende a pallate Djokovic. La cosa incredibile di Jannik...”

Il "Buongiorno" sulla telecamera firmato Jannik Sinner dopo lo straordinario successo in semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic , è stato il messaggio più dolce per il tifo azzurro che ha sostenuto l'altoatesino nell'impresa a Melbourne. Tra i fan più accaniti anche le due ex leggende del tennis di casa nostra, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che nella puntata del loro podcast "La Telefonata" hanno commentato così il successo di Jannik.

"Sinner è più forte di Djokovic"

Panatta apre raccontando la mattinata e la partita: "Mi sono svegliato alle 4 senza sveglia, alle 4.30 è iniziata la partita e non c'era match perché lo stava massacrando. Dopo i primi due set mi son riappisolato perché pensavo finisse presto e invece mi son risvegliato che aveva perso il tie break. Il terzo set non l'ho visto dunque, ma poi ho recuperato con il quarto. Possiamo dire che Sinner è più forte di Djokovic. Lo dicevo ieri che era più forte, è un'altra categoria ormai. Questo ragazzo nostro non so quanti slam vincerà".

