Bolelli e Vavassori sconfitti in due set: Bopanna ed Ebden trionfano nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso la finale di doppio agli Australian Open, dopo essere diventati la terza coppia italiana della storia a giocare una finale Slam. I due azzurri si sono arresi all'indiano Rohan Bopanna e all'australiano Matthew Ebden. Bopanna diventerà lunedì, a 43 anni, il più anziano numero 1 del mondo in doppio da quando esiste il ranking computerizzato. Per Bolelli, invece, si è trattato della seconda finale agli Australian Open dopo il titolo vinto in coppia con Fabio Fognini nove anni fa.