Bolelli-Vavassori fino alla fine: la coppia Juve cerca l'impresa agli Australian Open

Loro in finale ci sono. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno capovolto un match che stava girando nel verso sbagliato, lungo il quale i tedeschi Hanfmann e Koepfer avevano risalito la corrente, e hanno rimesso le cose a posto con un tie break smagliante per aggressività e conclusioni a rete. È il primo rintocco di una stagione che potrebbe risultare straordinaria per tutto il tennis azzurro, e assumere i colori di una festa lunga un anno intero.

Fu proprio la vittoria di Bolelli e Fognini nel 2015 ad annunciare un anno speciale per il nostro tennis, che a settembre fece esplodere come petardi la vittoria di Roberta Vinci sulla Williams (Serenona) ormai a un passo dal Grande Slam e la prima finale Majors tutta italiana, vinta da Flavia Pennetta agli US Open, che a pensarci vengono ancora i brividi. Il messaggio fu inviato proprio dagli assolati campi di Melbourne Park, gli stessi sui quali Andrea Vavassori e ancora lui, Simone Bolelli ormai a un passo dai 40 anni, hanno costruito insieme un torneo quasi perfetto e un rapporto di amicizia che potrebbe dare all’Italia una supremazia ancora più vistosa di quella annunciata dai progressi di Sinner, dalle smanie di tornare in alto di Berrettini, e dalla pletora dei ventenni (Musetti, Arnaldi, Cobolli, forse anche Zeppieri, chissà) che bussa alle porte del tennis che conta. Siamo molto ben attrezzati nel singolare.

