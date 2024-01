Sinner-Medvedev, l'orario della finale Australian Open e dove vederla in tv

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open superando in quattro set Djokovic e diventando il primo italiano nella storia ad arrivare in finale nel torneo australiano. Per l'altoatesino si tratta della prima finalissima in carriera in un torneo dello Slam. All'ultimo atto sfiderà il russo Daniil Medvedev che in semifinale ha sconfitto in rimonta Zverev in una battaglia di quattro ore e 18 minuti.

“Per me è un processo, sono felicissimo di essere in finale. Le finali sono diverse, sono felice di essere in questa posizione e di poter lottare per uno dei tornei più importanti di questo sport, devo cercare di stare tranquillo” ha detto Sinner nell'intervista post partita a Eurosport dopo aver battuto Djokovic in semifinale. Sinner-Medvedev: scopri tutte le quote

Quando e dove vedere Sinner-Medvedev, finale degli Australian Open La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev è in programma domenica 28 gennaio a Melbourne e inizierà alle 9.30 (ora italiana). La sfida andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena e sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, presente anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision. Sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, Skygo, NowTv e Dazn. Discovery, il broadcast che detiene i diritti delle trasmissioni in diretta della competizione tennistica, sta valutando la possibilità di trasmettere in chiaro sul canale NOVE la finale di domenica mattina.

