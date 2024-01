Sinner e la desolazione del volto di Djokovic: c'è un motivo chiaro

Sinner, il pudore di un campione sereno

Nessuna capriola, nessun volto trasfigurato. La serenità sì. Il pudore. Qualcosa che non pensiamo proprio perderebbe se (come gli auguriamo e in fondo crediamo) domani riuscisse a fermare l’orso Daniil. Eppure Jannik avrebbe tutto per esaltarsi: ha 22 anni e gioca la prima finale Slam, cosa che già lo pone nella storia alta del tennis italiano. Ha battuto il giocatore che è stato il suo riferimento, anche per qualche somiglianza tecnica e tattica. Per dire, la risposta: ebbene al miglior ribattitore non ha concesso una sola palla break, trasformando il proprio punto debole nel punto forte. Conscio del resto che in quanto unico colpo da fermo, di avvio, è quello su cui si può lavorare meglio e di più.

