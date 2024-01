Sabalenka bis, è la regina degli Australian Open! Battuta Zheng in finale

MELBOURNE (Australia) - La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto per il secondo anno consecutivo l'Australian Open, primo Slam stagionale. Nella finale giocata a Melbourne la numero 2 del ranking Wta ha sconfitto la cinese Zheng Qinwen in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 16' di gioco. Sabalenka, che aveva vinto l'unico precedente, nei quarti dello US Open della scorsa stagione, è arrivata alla finale senza perdere un set. E' la prima a conquistare due titoli di fila a Melbourne dai tempi della connazionale Victoria Azarenka (2012-2013). Zheng si può consolare con la classifica: da lunedì sarà la numero 7. Arrivato il verdetto per il circuito Wta, ora si attende la finale tra Sinner e Medvedev.