Grazie Sinner, hai ridato il tennis all’Italia

Vi ricordate quando si faceva la ola se un italiano arrivava tipo nei quarti al torneo di Firenze o di San Marino? Io sì. Oppure quando si stappava una bottiglia se il nostro miglior tennista al primo turno di uno Slam beccava un pippone e si poteva sperare di non tornare subito tutti a casa e non avere più nessuno per cui tifare fin dal secondo? Io sì. O ancora vi ricordate quando in Davis ci si aggrappava disperati al turborovescio di Paolino Cané e alle telecronache di Bisteccone o, in tempi più recenti, al braccio strepitoso di Fognini che però troppo spesso si rivelava poco sintonizzato con la testa? Io ovvio che sì. E ho cinquantacinque anni, non centodieci. Poi chiaro, ci sono anche i giovani, quelli che magari negli ultimi due o tre anni si sono accostati al tennis pensando che fosse normale avere quattro italiani tra i primi 20 al mondo, con Berrettini, Sonego e Musetti a ingrassare le fila di un movimento in crescita collettiva. Ma per chi non è più un ragazzino dici già solo Fognini e pensi che con lui, capace di battere Nadal sulla terra, assurto tra un colpo di genio e uno sbrocco al numero 9 del ranking Atp, quattro/cinque anni fa, ci sembrava tornata l’età dell’oro. Peccato che Fabio ne avesse già 32, di anni. Perché uno con quel talento lì forse non l’abbiamo nemmeno oggi. Oggi che Jannik ne ha 22 e va a giocarsi il primo titolo Slam. C’era una volta il tennis italiano senza Sinner. Sembra una vita fa, eppure era l’altro ieri.