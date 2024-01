Sinner, ok l'emozione ma perché dovrebbe esserci partita? L'analisi di Panatta

Fosse stata la sua seconda finale nello Slam, non avrei avuto nemmeno un dubbio a eleggere Jannik Sinner come favorito per la vittoria e la conquista del trofeo. Ma è la prima , e allora io dico che vincerà comunque Sinner. Medvedev è di sicuro più abituato, ha giocato quattro finali e se ne ha vinta una soltanto, beh, che possiamo farci? Jannik invece potrebbe subire qualche piccolo contraccolpo dall’emozione , avvertirà la pressione del primo confronto con uno dei quattro titoli che fanno la storia del nostro sport.

Sinner, crescita esponenziale

Lo do per scontato, ma mi va di pensare che debba vincere il tennis, e sul piano tecnico, davvero non vedo perché dovrebbe esserci partita. Lo vedo crescere a ogni match, Jannik Sinner, ed è giusto darne merito non solo a lui, ma anche a chi lo sta aiutando, e lo prepara a questi confronti. Hanno lavorato bene, i suoi coach, il suo staff, tutti, seguono un progetto con ordine e rigore scientifici, e si vede che Sinner va in campo sapendo ciò che deve fare. Dai tempi della Davis di Malaga, che era appena dietro l’angolo, ho visto crescere Jannik a dismisura.