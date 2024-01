Torino innamorata di Sinner: onda arancione alla Nuvola Lavazza

Che questa città fosse innamorata di Jannik Sinner già si sapeva. Oggi i torinesi hanno solo rinnovato quella promessa, riunendosi alla Nuvola Lavazza per supportare il tennista altoatesino nella finale degli Australian Open. Tanti i tifosi presenti nel salone della Nuvola: una vera e propria onda arancione, pronta a scatenarsi in quello che potrebbe essere un giorno storico per il tennis italiano. Qualora dovesse vincere contro Medvedev, Sinner diventerebbe infatti il primo italiano a sollevare il trofeo degli Australian Open.

Sinner, Torino risponde presente. E i Carota Boys...

Un evento dalla portata inaspettata quello della Nuvola Lavazza, come del resto hanno sottolineato gli stessi organizzatori. Iscrizioni aperte ai tifosi a partire da venerdì pomeriggio, con una disponibilità iniziale di 300 posti, andati esauriti nel giro di poche ore. La mattina seguente il numero di richieste è triplicato, e gli organizzatori non si sono tirati indietro, aprendo le porte della Nuvola a un migliaio di tifosi. L’evento è iniziato intorno alle 8:00 con un caffè e una deliziosa colazione offerta da Lavazza. Colazione a cui hanno preso parte anche i fan più fedeli di Jannik Sinner, i Carota Boys, presenti per sostenere il loro idolo e intrattenere il pubblico della Nuvola. Con l’Italia intera pronta a sostenere il gioiello azzurro, Torino ancora una volta risponde presente, ricordando a tutti che il tennis, in questa città, è ancora più bello.