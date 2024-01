Jannik insaziabile: Sinner e la nuova priorità dopo gli Australian Open

È l’anno del Super slam e allora è facile sognare per noi italiani abilissimi a cadere nella tentazione di esaltarci, come allo sgonfiarci. Ma è vietato esagerare con i voli pindarici. Jannik non gradirebbe, anzi ne sarebbe infastidito. Super Slam perché se in campo ha dovuto ammansire l’istinto, il piano globale è sempre stato ben chiaro nella testa di Jannik Sinner. Da ragazzo serio ed educato con principi seri e calore da mamma e papà, che temendo di non poter avere figli avevano adottato un bimbo di 9 mesi, Mark nato a Rostov. Il fratello maggiore a cui Jannik è legatissimo. E insomma, se in campo Sinner ha dovuto aggiungere un sistema, oltre a potenziare fisico e servizio, fuori ha sempre programmato. Così è stato in accordo con il suo staff anche prima di questa stagione. L’annuncio era arrivato direttamente da Darren Cahill e Simone Vagnozzi già in novembre, sottolineando con sicurezza: «Sinner vincerà uno Slam, non sappiamo quando. E le Olimpiadi a Parigi rappresentano una priorità».