Medvedev incorona Sinner: "Questo è solo il tuo primo Slam"

MELBOURNE (Australia) - “Grazie a tutti. Per prima cosa mi complimento con Jannik. Hai dimostrato ancora una volta che sei cresciuto, hai lottato e stai vincendo tanti tornei , ci siamo incontrati in diverse finali". È il commento di Daniil Medvedev al termine della finale degli Australian Open che ha visto trionfare Jannik Sinner - 48 anni dopo l'ultimo Slam vinto da un tennista italiano - con il punteggio di finale di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 dopo una sfida di oltre quattro ore.

"Jannik, non sarà la tua ultima finale"

"Non sarà la tua ultima vittoria in una finale Slam, te lo sei meritato, ma io cercherò di vincere la prossima sfida, visto che con te ho perso le ultime tre. Dopo voglio ringraziare il mio team che mi supporta e sostiene ogni giorno e ogni notte. Tanti amici nel mondo mi hanno incoraggiato e voglio ringraziarli. Purtroppo non ce l'ho fatta, ci proverò la prossima volta. È doloroso perdere in finale, ma è meglio rispetto ad aver perso prima. Voglio vincere sempre e dovrò lottare ancora di più ma sono orgoglioso di quello che ho fatto e la prossima volta darò amcora tutto, ma di più...”, ha concluso il tennista russo.