Panatta incorona Sinner: "Grande campione, vincerà tanti Slam. Medvedev…"

Adriano Panatta incorona Jannik Sinner. Dopo il trionfo in finale dell’azzurro contro Daniil Medvedev, con il talento altoatesino capace conquistare il primo torneo Slam della sua carriera dopo una clamorosa rimonta conclusa con la vittoria al quinto set, anche l’ultimo azzurro capace di alzare al cielo una delle quattro Coppe di uno dei quattro titoli più importanti della stagione ha voluto celebrare il successo del giovane campione di San Candido. Da Panatta a Sinner, 48 anni dopo il tennis italiano ha trovato nuovamente un super giocatore in grado di far esultare tutti gli italiani. Sono passati 17395 giorni dall’ultimo trionfo nel singolare maschile (al Roland Garros nel giugno '76) e proprio questa lunga attesa, forse, ha reso la vittoria del 22enne azzurro in una domenica mattina di fine gennaio ancora più dolce.