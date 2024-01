Sinner: "Via di casa a 14 anni...Grazie Italia, grazie ai miei genitori"

MELBOURNE (Australia) - "Sono estremamente felice di essere qui adesso. Ho una grande squadra dietro di me che sa cosa devo fare . Darren (Cahill, ndr) ha molta esperienza, ha vissuto tutto questo già parecchie volte. Con Simone (Vagnozzi, ndr) già dopo la partita parlavamo che possiamo migliorare ancora . Quindi, sai, fa tutto parte del processo. Ovviamente vincere questo trofeo è una sensazione fantastica. Sono grato di averlo qui. Ma so che dovrò lavorare ancora di più, perché gli avversari troveranno il modo di battermi e io devo essere preparato. Vediamo cosa accadrà in futuro". Inizia così la lunga conferenza stampa di Jannik Sinner , fresco vincitore degli Australian Open, in cinque set al termine di un'incredibile rimonta su Daniil Medvedev, che aveva vinto i primi due e che, a caldo nel post-partita, ha rivolto dei sinceri complimenti al campione azzurro .

La crescita

"È un po' più speciale vincere questo quando sono ancora così giovane invece di dover lottare per più anni e quando Novak (Djokovic, ndr) sta ancora giocando così bene, è ancora il campione che è, eppure sono riuscito a batterlo? È speciale in ogni modo, perché è un grande trofeo. È speciale quando vedi i grandi nomi nel sorteggio e pensi che puoi vincerlo, sì, perché mi sento ancora un privilegiato anche soltanto di essere nel sorteggio, figuriamoci di provare a vincere contro altri grandi giocatori. Sai, più vai avanti, meno vedi gente in giro nello spogliatoio o nella sala da pranzo. Questo ti fa dire 'Ok, sto facendo un buon torneo in questo momento'. E questa è stata esattamente la sensazione che ho avuto negli ultimi tre round o giù di lì, perché dai quarti in poi c'è un vuoto. È davvero, davvero una bella sensazione", aggiunge Sinner.