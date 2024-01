Trionfo Sinner, Binaghi: "Jannik esempio per i nostri ragazzi. Come Gigi Riva”

Giovedì la Nazionale del tennis, con Sinner in testa, è attesa al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella dopo la conquista della Coppa Davis. Il trionfo nell’Australian Open è un orgoglio in più per il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi: «Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, questa è una di quelle date da ricordare, uno di quegli eventi che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere. Grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico. Tutti noi aspettavamo la terza ora di gioco, avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque tra un Medvedev pimpante e un Medvedev con più acido lattico. Sinner è un campione straordinario - ha aggiunto il presidente Binaghi -. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani. Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni così, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano fondamentali per cercare di avere una società migliore».