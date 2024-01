Sinner, benvenuto tra gli eroi: le imprese che hanno marchiato le nostre vite

I successi storici dello sport italiano: Bartali nel 1948

Benvenuto Jannik, mi permetto di farti strada per un tour veloce di questo luogo magico, non vedremo tutto, ma avrai tempo di visitarlo meglio, perché una parte di te, ormai, abiterà sempre qui. Guarda là, per esempio. Sì, è Gino Bartali, un grande ciclista, un uomo immenso. Nel 1948 stava per scoppiare una rivoluzione in Italia, avevano tentato di uccidere il segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, le piazze si stavano scaldando, ma poi la radio ha iniziato a trasmettere le imprese di Bartali al Tour de France, il primo Tour dopo la Guerra. I francesi non ci volevano granché bene e noi stavano andando a vincere la loro corsa: l’eroismo sportivo di Bartali era raccontato attraverso la magia della radio e l’emozione collettiva spense la rabbia politica. Le piazze si riempirono, sì, ma di gente che festeggiava. Chi l’ha vissuto non se l’è mai dimenticato.