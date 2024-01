Classifica ATP, scalata Sinner: la distanza da Medvedev, Alcaraz, Djokovic

Grazie allo storico trionfo all' Australian Open , Jannik Sinner è il numero 1 della Pepperstone ATP Race to Turin , la classifica che considera i soli risultati stagionali e offre un quadro aggiornato in tempo reale della corsa alle Nitto ATP Finals di Torino . Nella classifica ATP tradizionale, quella basata sui migliori risultati delle ultime 52 settimane, Sinner rimane numero 4 del mondo ma sale a 8.310 punti, solo 455 meno del russo Daniil Medvedev , numero 3 e sconfitto dall'azzurro ieri in finale a Melbourne, e 1.545 meno del numero 1 Novak Djokovic . Sono 945, invece, quelli che separano Jannik dallo spagnolo Alcaraz. Torna nella top ten lo statunitense Taylor Fritz , che guadagna tre posizioni ed è nono; ne guadagnano una sia il danese Holger Rune (7°) che il polacco Hubert Hurkacz (8°), ne perde tre il greco Stefanos Tsitsipas (10°).

Sinner show, 16 gli italiani nella top 200

Sinner, primo italiano di sempre a trionfare all'Australian Open in singolare maschile, guida il gruppo di 11 italiani questa settimana in Top 150 e 16 in Top 200. Matteo Arnaldi, pur fermato al secondo turno al suo primo Australian Open in main draw, ha guadagnato tre posizioni ed è entrato per la prima volta in Top 40. Flavio Cobolli, che si è qualificato e ha raggiunto il terzo turno anche grazie alla spettacolare vittoria al quinto set sul Top 20 cileno Nicolas Jarry, festeggia il nuovo best ranking al numero 76. Il romano è l'italiano che ha guadagnato più posizioni (24) tra i primi 20 nel ranking ATP. Best ranking anche per Giulio Zeppieri (110, + 23), che a Melbourne si è qualificato e ha raggiunto il secondo turno dove è andato avanti due set a zero contro il britannico Cameron Norrie, e per Matteo Gigante (155, +16), che domenica 21 ha conquistato il titolo al Bangkok Open 3, Challenger 75 in Thailandia.