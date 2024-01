Sinner: “Il mio modello è Federer. I 10 titoli di Djokovic? Non ci penso”

Sinner, i 10 titoli di Djokovic e il modello Federer

"I 10 titoli di Djokovic? Non ci penso, lui è di un'altra serie - dice -. Penso che ho ancora molto da fare. Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l'importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso".